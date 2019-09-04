На Крым наступает холодный фронт: на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 сентября в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град. Ветер будет достигать 25 метров в секунду.

При этом ощутимого понижения температуры не прогнозируется: до конца недели на полуострове продержится жаркая погода.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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