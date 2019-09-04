В Крыму потеряли сирийские цитрусы – фрукты, похоже, видели только Белик и Аксенов

В Крыму потеряли сирийские цитрусы: если верить чиновникам, крымчан уже дважды осчастливили фруктами из Сирии. Но, похоже, что этих апельсинов до сих пор никто не видел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе текущего года депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что между Севастополем и сирийской провинцией Тартус заключено соглашение, в рамках которого на полуостров уже едут два контейнера с апельсинами. Они прибудут в Севастополь, а в ответ в Сирию отправят зерно и стройматериалы. Но закончилась зима, а потом весна, а об обещанных апельсинах больше не вспоминали.

И вдруг 3 сентября СМИ снова сообщают новость: Крым договорился с Сирией о поставках апельсинов, а в ответ будет посылать зерно. Глава РК Сергей Аксенов даже заявил, что первая партия апельсинов уже прибыла в Крым.

Однако, пишут «Примечания», директор крымско-сирийского торгового дома «Содружество» Сергей Голяндин утверждает, что договоренность о первой поставке фруктов была достигнута лишь 2 сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.09.19

На Крым наступает холодный фронт. / Представитель Киева напал на журналиста ЛНР в зоне конфликта. / Главу избиркома Крыма обвинили в уклонении от уголовной ответственности. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»