Российская шоувумен и близкая знакомая президента РФ Ксения Собчак прилетела в Киев и, среди прочего, дала интервью на украинском радио «НВ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в качестве ведущего и интервьюера выступил экс-телеведущий российского канала «НТВ» времён Владимира Гусинского – Евгений Киселёв.

На традиционный вопрос «чей Крым?», Собчак вновь повторила все провокационные антироссийские тезисы своей президентской кампании 2018 года. Как и тогда, она заявила, что полуостров необходимо вернуть Украине.

При этом, Собчак отметила, что ни один российский политик, кроме неё, не осмелится открыто заявить, что Крым – украинский, и даже яростный противник Кремля оппозиционер Алексей Навальный осторожничает и «ходит вокруг да около» этой острой проблемы.

На вопрос Киселёва, возможна ли в России, как на Украине, победа на президентских выборах шоумена и сатирика вроде Семёна Слепакова или Ивана Урганта, российская телеведущая ответила отрицательно.

По мнению Собчак, Россия, как «патриархальная страна», видит в своих будущих правителях только «отца» и «царя». Поэтому у комедианта или актёра шансов избраться нет, что, по её мнению, – очень плохо.

В России, утверждает Собчак, «убить дракона» может лишь такой оппозиционер, который сам является таким же жёстким и авторитарным «драконом», очевидно намекая на Алексея Навального.

В конце интервью шоувумен похвалила украинцев за «прекрасный выбор» среди кандидатов на пост президента и назвала Владимира Зеленского – «молодым, классным и симпатичным».

Собчак в Киеве: Крым – отдать, Слепакова не изберут, Навальный – дракон

Видео: радио «НВ»

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