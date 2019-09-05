ЕС собирается продлить санкции в отношении ряда россиян и компаний

ЕС собирается продлить антироссийские санкции еще на полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и обострения ситуации на востоке Украины. В последнее время члены ЕС все чаще поднимают вопрос о смягчении режима ограничений, так как терпят огромные убытки из-за нарушения экономических связей с Россией.

Тем не менее, санкции продеваются регулярно. Последний раз о продлении ограничительных мер в отношении России заявлялось в июне текущего года. Теперь речь идет об индивидуальных санкциях против российских физических лиц и организаций. «Сегодня на уровне послов ЕС было одобрено решение продлить ограничительные меры за действия, ставящие под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, на 6 месяцев, до 15 марта 2020 года», – цитирует РБК пресс-службу Совета ЕС, отмечая, меры о продлении санкций будут приняты в ближайшие дни. Напомним, индивидуальные санкции включают в себя заморозку активов, а также ограничения на въезд на территорию Европейского союза. В настоящее время они действуют в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.09.19

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