У доверчивых крымчан вымогают деньги по схемам 90-х годов

Пятеро выходцев из Средней Азии занимались в Крыму вымогательством. Схему взяли из лихих 90-х. Преступление поставили на поток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ленинского районного суда, на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении пяти граждан Республики Узбекистан, обвиняемых в трех эпизодах вымогательства с применением насилия организованной группой (п. «а» ч.3 ст.163 УК РФ).

Схема вымогательства была довольно проста и часто применялась в 90-х годах на просторах СНГ. Один из обвиняемых, согласно отведенной ему роли, присматривал в торговых рядах рынка «Южный» (на 5-ом километре Балаклавского шоссе) людей преклонного возраста, желающих приобрести мелкие бытовые и промышленные товары (горелки, строительные материалы). Воспользовавшись доверчивостью, сообщал им о возможности приобрести товар по цене ниже рыночной на складе, и, если те проявляли интерес, усаживал их в автомобиль другого участника организованной группы. В это время в автомобиль под видом такого же покупателя «акционных» товаров подсаживался еще один подельник.

Пенсионеров увозил в безлюдное место и, чтобы скоротать в машине время ожидания товаров с несуществующего склада, предлагали сыграть в карты. Жертвам несколько раз давали возможность выиграть в игре без ставок. Затем, под видом случайного прохожего, в игру вступал еще один подельник, который делал ставку в размере 1800 долларов США, а также организатор преступной группы (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который делал ставку за пенсионеров против их воли. Естественно, потерпевшие никогда не выигрывали в этой партии. И от них под угрозой или даже с применением насилия требовали возврата карточного долга. Долги потерпевшим приходилось отдавать из собственных сбережений и пенсионных накоплений.

Санкция части 3 статьи 163 УК РФ предусматривает безальтернативное лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.09.19

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