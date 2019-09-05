Крымчанка претендует на титул чемпионки мира

Крымская спортсменка претендует на титул чемпионки мира и участие в Паралимпийских играх.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве спорта и туризма РК, с 9 по 15 сентября в Лондоне будет проходить чемпионат мира по плаванию под эгидой Международного паралимпийского комитета. На турнире в Великобритании будут разыграны 148 мужских и 130 женских квот. Чемпионы и серебряные призеры по итогам соревнований получат право выступать на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. Одним из главных российских претендентов на медали в Великобритании является крымская пловчиха Ани Палян. Она поборется за награды как минимум на четырех дистанциях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.09.19

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