В Крыму рейсовый автобус столкнулся с фурой, есть пострадавшие

В Крыму рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем в Белогорском районе. Водитель фуры двигался в сторону Феодосии, но пренебрег требованием соблюдать дистанцию. И налетел на двигавшийся по маршруту «Симферополь – Феодосия» автобус Mercedes Sprinter. От удара Mercedes «догнал» идущую впереди «Газель».

В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, они госпитализированы в Белогорскую центральную больницу.

Белогорск, Лиана Макоба

Белогорск. Другие новости 05.09.19

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