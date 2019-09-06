В двух городах Крыма зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха

В двух городах Крыма в августе фиксировался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское УГМС», систематические наблюдения за состоянием загрязненности атмосферного воздуха Крыма проводится на 12 стационарных постах (ПНЗ), расположенных в городах: Армянск, Керчь, Красноперекопск, Севастополь, Симферополь, Ялта. Наблюдения проводятся ежедневно 2-4 раза в сутки. Измеряются концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена и ряда других загрязняющих веществ.

Высокий уровень загрязнения в августе фиксировался в Армянске и Красноперекопске.

В Армянске загрязнение атмосферного воздуха города наблюдалось по четырем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода (по обоим показателям фиксировалось до 2 ПДК), диоксиду азота, фтористому водороду.

В Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха отмечено по трем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, хлористому водороду (до 3 ПДК).

В Симферополе отмечался повышенный уровень загрязнения взвешенными веществами (до 2 ПДК). В Ялте повышенный уровень загрязнения определялся взвешенными веществами и диоксидом азота.

Симферополь, Лиана Макоба

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