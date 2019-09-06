В Крыму шторм снес декорации на съемочной площадке фильма «Гардемарины IV»

Крымская погода вмешалась в процесс съемок 4 части киноэпопеи Светланы Дружининой «Гардемарины».

Как уже сообщал «Новый День», предполагалось, что четвертая часть выйдет в прокат в 2019 году. Однако из-за финансовых трудностей съемки откладывались. И начались только летом текущего года. 31 августа – 1 сентября были отсняты эпизоды в Воронцовском дворце (Алупка), после чего съемочная группа перебралась на новую локацию в окрестностях Севастополя.

Однако не успели они приступить к съемкам в новых декорациях, как вмешалась погода: в ночь на 5 сентября штормовой ветер разметал все конструкции, часть сдул в море. Декорации пришлось вылавливать и отстраивать заново.

В съемочной группе заявили, что это происшествие ходу съемок не помешало.

Напомним, главные герои ленты – дети гардемаринов. События картины разворачиваются на фоне русско-турецкой войны, которая началась всего через четыре года после присоединения Крыма к России. Гардемарины помогут Александру Суворову, а также по воле Екатерины II окажутся в Италии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.09.19

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