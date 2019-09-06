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Пятница, 6 сентября 2019, 23:44 мск

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Президент Украины сообщил время проведения обмена заключенными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил время проведения обмена заключенными: об этом он написал вечером 6 сентября в Twitter.

«Сегодня ночью (7 сентября) должен произойти обмен пленными (35/35 или 42/40). Почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена», – рассказал Зеленский.

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