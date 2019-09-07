Самолеты с заключенными вылетели в Москву и Киев

Спецборт отряда «Россия» вылетел из киевского аэропорта Борисполь с российскими гражданами в рамках процедуры обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Одновременно из московского аэропорта Внуково-2 в Киев вылетел украинский самолет Ан-148 с гражданами Украины, включенными в список обмена.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.09.19

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