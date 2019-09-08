Крымчане проявляют невысокую активность на выборах в Госсовет. По данным на 18:00 явка избирателей в РК составила 28,03%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером является Нижнегорский район – явка 42,32%. На втором месте Керчь – 38,49%, на третьем Евпатория – 36,96%.

Самая низкая активность отмечена в Симферопольском районе – 18,59%.

В Севастополе по состоянию на 18:00 явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 25,24%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.09.19

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