Крымчане проявляют невысокую активность на выборах в Госсовет. По данным на 18:00 явка избирателей в РК составила 28,03%.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером является Нижнегорский район – явка 42,32%. На втором месте Керчь – 38,49%, на третьем Евпатория – 36,96%.
Самая низкая активность отмечена в Симферопольском районе – 18,59%.
В Севастополе по состоянию на 18:00 явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 25,24%.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.09.19
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