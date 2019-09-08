Глава избиркома Крыма заявил о возможности вброса бюллетеней

В Крыму заподозрили во вбросе бюллетеней председателя одной из избирательных комиссий. Об этом сообщили глава республиканской избирательной комиссии Михаил Малышев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Красногвардейском районе. Председатель участковой комиссии с пачкой бюллетеней подошла к урне. На место вызвали полицию. Других подробностей пока не сообщается.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 08.09.19
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