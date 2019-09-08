Путин и Макрон не согласовали встречу в «нормандском формате»

Встреча на высшем уровне нормандской четвёрки (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию кризиса в Донбассе пока не может состояться, так как не проведена необходимая предварительная подготовка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги сегодняшних телефонных переговоров Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По его словам, необходимость «нормандского формата» не оспаривается, однако на сегодня отсутствует предмет обсуждения.

«Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка», – подчеркнул Песков.

Сообщается также, что Путин напомнил Макрону о целесообразности сформулировать содержательную повестку саммита нормандской четвёрки.

Между тем, конкретная повестка предстоящей встречи зависит исключительно от действий украинской стороны.

Напомним, вчера в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским российский лидер отметил, что встреча в «нормандском формате» на уровне глав государств должна быть содержательной и привести к реальным результатам.

Подготовительная работа к саммиту включает в себя, кроме начала процесса обмена пленными, запуск механизма прекращения огня и разведения конфликтующих сторон в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.19

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