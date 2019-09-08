В Крыму во время шторма погибли шесть человек

В Крыму во время шторма утонули шесть человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воскресенье скорость ветра на полуострове достигала 22 метров секунду, волнение моря достигало 6 баллов. Тем не менее, люди смело пускались в плаванье.

По информации Главного управления МЧС России по Республике Крым, в поселке Отрадное погибли 3 человека.

В районе «Ласточкина гнезда» погибли двое, а на побережье Массандры мужчина пытался кататься в шторм на доске, но получил травмы, не совместимые с жизнью.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.09.19

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