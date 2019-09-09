Пьяный на чужой машине: на Украине случайно нашли дезертира

На Украине рядовой ВСУ сбежал из части и почти два месяца гулял в «самоволке». И продолжал бы дальше, если бы случайно не попался полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», солдат сбежал из танковой бригады еще в середине июля. Похоже, что его толком никто не искал. А на минувшей недели он сам нарвался на полицию, выписывая пируэты на машине с польскими номерами. Оказалось, что документов на машину и водительских прав у парня нет, зато есть процент содержания алкоголя в крови зашкаливает.

По информации украинских СМИ, пьяный дезертир категорически отказался отвечать на вопрос, где он взял машину.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.09.19

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