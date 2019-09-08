Защитникам Донбасса удалось поднять красное знамя над позициями украинской армии

Над позициями вооружённых сил Украины в Донбассе взмыло красное знамя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Первый республиканский Телеканал» ДНР.

Таким способом защитники Донецкой народной республики отметили 76-летие изгнания немецко-фашистских захватчиков из Донбасса.

К знамени Победы прикрепили красные шары, а затем всю конструкцию направили по ветру в сторону украинских позиций.

Военнослужащие ВСУ открыли огонь по символу Победы над фашистами из всех орудий, но не смогли попасть.

Позже, по свидетельствам очевидцев, знамя зацепилось за вышку ЛЭП и до сих пор продолжает приводить в ярость украинских карателей.

Знамя победы над украинскими захватчиками Донбасса

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.19

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