Киев отдали России – французская версия

Французы отдали Киев России: к российским городам украинскую столицу причислило популярное издание Le Figaro.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на сайте газеты появился сюжет о обмене заключенными между РФ и Украиной. На видео с Владимиром Зеленским стоит геотитр «Киев, Россия».

Украинцы ужке выразиили свой протест, но издание пока не отреагировало.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 09.09.19

Партия власти теряет абсолютное большинство в парламенте Севастополя. / В Крыму подведены предварительные итоги выборов в Госсовет. / Пьяный на чужой машине: на Украине случайно нашли дезертира. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»