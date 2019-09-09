Всех освобождённых украинских моряков заставили сдать анализы и выслушать священника

Все 24 освобождённых в результате обмена украинских моряка, задержанные ранее за нарушение российской границы и помещённые в московское СИЗО «Лефортово», – подверглись тщательному медицинскому обследованию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил начальник украинского Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Анатолий Казмирчук.

В целом, по словам Казмирчука, состояние моряков признано удовлетворительным, однако обследование решено продолжить до окончательного заключения врачей и психологов.

«В настоящее время военные моряки, освобожденные после плена Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание – в соответствии с назначенными диетами в зависимости от характера их заболевания», – доложил военврач.

«Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест», – рассказал Казмирчук и добавил, что освобождённым оказывается всесторонняя медико-психологическая помощь.

По его словам, для скорейшей реабилитации в госпиталь к морякам был вызван военный священник, однако, какой именно конфессии – канонической или раскольнической – Казмирчук не уточнил.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.09.19

Газ Ямала может уйти в Китай, пока Европа нянчится с Украиной. / Миллер предупредил, что Брюссель не поможет Украине сломать «Газпром» по транзитному договору. / В Крыму могут отменить итоги голосования на трех участках. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»