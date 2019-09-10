В Крыму работает делегация из США

В Крым прибыла делегация американских общественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители Центра гражданских инициатив США намерены изучить ситуацию на полуострове, пообщаться с крымчанами и проанализировать динамику развития региона за время нахождения в составе России.

Вчера американцы работали в Симферополе, сегодня их ждут в Севастополе. В программе визита также посещение Южного берега Крыма, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Центр гражданских инициатив – американская организация, действующая под патронажем Госдепартамента США. Общественники уже посещали Крым в 2016 году.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.19

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