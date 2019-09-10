В море не выходить: в Крыму снова штормит

В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 и 11 сентября на полуострове будет дуть сильный северо-восточный ветер. Скорость перемещения воздушных масс будет достигать 25 метров в секунду. Это соответствует 9-бальному шторму.
Крымчан и туристов предостерегают от выходов в море на плавсредствах и купания.
Напомним, во время предыдущего шторма на ЮБК погибли 6 человек. А в Судаке на прошлой неделе вор время сильного волнения моря затонул катер с туристами, один человек утонул.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 10.09.19
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