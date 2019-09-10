Украина намерена вернуть из России еще 113 своих граждан

Украина намерена вернуть еще 113 граждан, осужденных и отбывающих наказание в России. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о втором этапе обмена заключенными 7 сентября говорил и президент Украины Владимир Зеленский, отмечая, что на этот раз может быть поднят вопрос о выдаче участников организаций, признанных в России экстремистскими.

Напомним, 7 сентября РФ и Украина обменялись заключенными по схеме «35 на 35»: в Незалежную вернулись 35 ее граждан, в РФ – 12 россиян, 1 гражданин Молдовы и 22 гражданина Украины, обвиненных на родине в госизмене.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.09.19

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