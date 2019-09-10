Лидерство по дороговизне продуктов в Крыму у Ялты перехватила Керчь

Крым подводит первые итоги курортного сезона. Впечатления противоречивые: власть рапортует об очередной количественной победе, владельцы пансионатов и точек общепита – о снижении выручки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал средние августовские цены на наиболее популярные продукты в нескольких городах Крыма. Ситуация по сравнению с прошлым годом изменилась.

По сравнению с прошлым летом цены выросли: мясо индейки, например, стоило от 250 до 304 руб/кг, теперь – от 310 в Евпатории до 373 руб/кг в Симферополе.

Причем лидерство по большинству позиций – в смысле дороговизны – у Ялты перехватила Керчь. Более половины отдыхающих прибыли в Крым автомобилями, через Крымский мост. А значит, проехали через Керчь и не обязательно доехали до Ялты. И в начале путешествия по Крыму денег еще не экономили. Местная торговля воспользовалась ситуацией и цены подняла.

Бескостная говядина стоила в августе в Симферополе в среднем 484 руб/кг, в Евпатории и Керчи – 460 , в Ялте – 458 руб/кг. Дороже всего в Керчи и сырокопченая колбаса – 1041 руб/кг (средняя цена по Крыму – 965, в Ялте она стоит 941 руб/кг).

Дороже в Керчи молоко – 69 руб (против среднекрымской цены 66 руб/л). По сырам эти разница еще больше (в пользу Симферополя). Зато в Керчи самые дешевые пряники, карамель и жевательная резинка.

Цены на свежие овощи отличаются в разных городах мало – разгар сезона заготовок.

Различается цена стаканчика кофе: от 67 руб в Симферополе до 73 Ялте. Другая ситуация с гамбургерами: Симферополь – 124 руб/шт, Евпатория – 88, Керчь – 115, Ялта – 87.

Коньяк и шампанское имело смысл покупать в Симферополе, здесь они традиционно дешевле.

Обед в столовой в августе был самым дешевым в Симферополе – 431 руб с человека, (подешевел за год на 50 руб), В Керчи он тоже подешевел до 577 (против прошлогодних 641).

Зато ужин в керченском ресторане оказался наиболее бюджетным – в среднем стоил 2тыс 302 руб с человека (в прошлом году – 2 тыс 167 руб), тогда как в Ялте он подешевел рублей на 150, до 2 тыс 863. Средний ужин с вином в Крыму стоил этим летом 2,5 тыс рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.09.19

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