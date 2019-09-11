В Крыму турист сорвался со скалы

В Крыму турист погиб, сорвавшись со скалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 63-летний мужчина гулял на мысе Ай-Фока (Кабаний), расположенном между поселками Морское и Веселое.

Мыс невысокий (менее 400 метров), но очень длинный, изобилует резкими обрывами и труднопроходимы местами. Мужчина сорвался с гребня мыса и упал в труднодоступное место. Когда до него добрались спасатели, турист был уже мертв.

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