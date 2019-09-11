На Крымском мосту приступили к установке системы контроля и управления поездами

На мосту через Керченский пролив начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) призваны обеспечить условия для комфортного и безопасного движения поездов. Автоматика моста будет коммуницировать с автоматикой станций и локомотивов, это позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, скорость и межпоездной интервал.

Согласно проектным данным, мост сможет работать в режиме, аналогичном по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты – для грузовых составов. Расчетная скорость – 120 км/ч и 80 км/ч соответственно.

Напомним, открыть железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируется в декабре. Первые составы пойдут из Симферополя в Москву и из Севастополя в Санкт-Петербург.

Керчь, Лиана Макоба

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