В Севастополе экспертиза установила подделку подписных листов после сдачи их в избирательную комиссию

В подписных листах кандидата в депутаты по мажоритарному округу №3 Ольг Дроновой были внесены исправления. Причем, произошло это после того, как Дронова сдала листы в избирательную комиссию. К такому выводу пришли эксперты, изучавшие документы в рамках доследственной проверки СК.

Как уже сообщал «Новый День», ТИК Гагаринского района Севастополя отказал в регистрации кандидатом в депутаты городского Законодательного Собрания общественной активистке Ольге Дроновой, хотя комиссия, проверяющая подписи, собранные сторонниками претендентки на мандат, рекомендовала допустить ее к выборам.

Но после этого член городской избирательной комиссии Ирина Локшина решила лично проверить подписные листы Дроновой и забраковала еще ряд подписей, что и не позволило, по мнению ТИК зарегистрировать общественницу кандидатом.

Дронова заявила о фальсификации – она обнаружила в своих подписных листах исправления, которых не было, когда она сдавала документы в ТИК. После этого ее несколько раз снимали с выборов, потому решение отменяли. Дело дошло до Верховного суда и, поскольку там не успели рассмотреть апелляцию Дроновой, она приняла участие в выборах и заняла 3 место. Но если Верховный суд поддержит решение нижестоящей инстанции, результаты голосования на участке №3 придется отменять и проводить перевыборы. По мнению экспертов, именно этого и добивается «Единая Россия», рассчитывая на то, что второй раз партия власти сумеет провести в победители своего человека.

Между тем, история с исправлениями в подписных листах может обернуться уголовным делом.

Согласно законодательству, любые исправления и наведения в подписных листах должны оговариваться – делается письменная сноска на их прочтение. Если ее нет – подпись признается недействительной. В качестве доказательства отсутствия исправлений на момент представления подписей в ТИК, следователю по особо важным делам Следственного управления СК РФ кандидатом был передан флеш-накопитель со сканированными копиями подписных листов Дроновой, сделанными в типографии перед передачей папок в Гагаринскую избирательную комиссию.

Экспертиза дала ответ на два принципиально важных вопроса: в сканированных изображениях нет признака монтажа и при сравнении сканов и самих листов обнаружены посторонние «рукописные тексты» на 41 листе.

Согласно технико-криминалистического исследования различающиеся признаки можно объяснить «последующим внесением в документы изменений первоначального содержания» и «внесением изменений в документы способом дописки».

«Эксперт установил 4 десятка штрихов, обводок, написания неправильных цифр поверх правильных. А это – более 60 забракованных не по моей вине подписей гагаринцев. Типичные выдержки из экспертизы: «установленные признаки свидетельствуют о том, что первоначально располагалась цифра 9 (в цифре 2019), после чего способом обводки нанесена цифра 4», «цифра 8 выполнена разными оттенками красящего вещества», «имеются признаки внесения изменений в первоначальное содержания бланка документа». И таких исправлений десятки, – рассказала Ольга Дронова. – К сожалению, экспертизе не удалось ответить на главный вопрос: когда были внесены изменения и кем? На этот вопрос предстоит ответить следствию».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 11.09.19

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