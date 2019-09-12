Коварный Крым: трое детей заблудились в горах

В горах Крыма заблудились пятеро туристов, трое из них – дети. Путешественники сильно рисковали, отправившись в горы без воды и теплой одежды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Санкт-Петербурга: 64-летний мужчина, 44-летняя женщина, девочки 13 и 9 лет, а также 6-летний мальчик днем 11 сентября отправились на Ай-Петри. На плато они поднялись на автомобиле, а потом решили самостоятельно спуститься по одной из троп к Большому каньону. Выбранным маршрутом они уже ходили с проводником, а на этот раз собрались пройти самостоятельно. И заблудились.

Сообщение, что группа с детьми сбилась с маршрута, поступило спасателям около 22:00. Мобильная связь в тех местах работает плохо, мешали темнота и сильный, порывистый ветер.

Спасатели начали поиски сразу по нескольким направлениям. При этом сами туристы не стояли на месте, как их просили спасатели, а постоянно перемешались. В результате поиски растянулись на несколько часов. Группу нашли в районе спуска к селу Многоречье.

Туристы сильно замерзли, поэтому первым делом спасатели закутали их в пледы и напоили горячим чаем. Медицинская помощь заблудившимся не понадобилась. Выяснилось, что с собой у них не было ни запасов воды и пищи, ни теплой одежды.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 12.09.19

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