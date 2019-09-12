В Армянске потушили Вечный огонь

В Армянске неизвестные потушили Вечный огонь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на то, что огня нет, горожане обратили внимание поздно вечером. Многие решили, что газ отключили из экономии.

Более дотошные заглянули в сопло грелки мемориала, и обнаружили там посторонние предметы. «Какие-то уроды кинули три пивные банки, камни, траву, – написал в соцсетях житель Армянска. – Достал, что смог».

Отмечается, что газ все это время шел из горелки. «Зачем это было сделано? Кому это нужно было?» – задаются вопросом горожане, отмечая: «В этом парке постоянно пьянки, гулянки ночью. Куда полиция смотрит?!»

Некоторые предлагают установить возле мемориала камеры, другие считают, что это бесполезно: «Кто смотрит в эти камеры? Что толку, что на детской площадке стоят? Там регулярный беспредел творится: банки, бутылки валяются...»

Кстати, некоторые жители Армянска звонили в различные службы, сообщая о потухшем огне, но им сказали, что огонь потух из-за сильного ветра.

На данный момент сопло горелки очищено от посторонних предметов, огонь снова горит.

Будет ли возбуждено дело о вандализме, не сообщается.

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 12.09.19

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