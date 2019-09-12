«Терпеть издевательство нет больше сил»: чиновники не обращают внимания на жалобы задыхающихся крымчан

В Крыму становится традицией игнорировать заявления жителей о нарушении их права на благоприятную окружающую среду.

В прошлом году в Армянске городские и республиканские власти не замечали запаха кислоты до тех пор, пока из города не пришлось эвакуировать детей. Теперь ситуация повторяется в поселке Ленино: жители жалуются, что невозможно дышать, болит голова, желудок, появляется горечь во рту, люди вынуждены уезжать. Но на их жалобы и обращения никто не обращает внимания.

Поэтому ленинцы записали открытое обращение к главе Крыма Сергею Аксенову.

«Вот уже более года собственник Семиколодезянской нефтебазы, расположенной в поселке Ленино, эксплуатируя сливо-наливную эстакаду, наносит непоправимый ущерб здоровью населения поселка, – говорится в обращении. – Взрослые и дети, проживающие вблизи нефтебазы, страдают от удушливого запаха нефтепродуктов. У них частые головные боли, обострение хронических заболеваний дыхательных путей, общее ухудшение состояния здоровья. Вот та цена, которую заплатили жители поселка, допустив к руководящей должности бывшего главу администрации Лениновского сельского поселения Михаила Журавского. Именно он допустил строительство собственником нефтебазы сливно-наливной эстакады в нарушение установленных размеров санитарно-защитных зон».

Авторы обращения отмечают, когда чиновники выделяли участок под нефтебазу, то ее защитная зона была установлена в радиусе 100 метров. В результате под боком у более 1 тысячи жителей поселка оказался опасный объект, к тому же источающий удушливый запах.

Согласно новому генеральному плану развития поселка, санитарно-защитную зону увеличили до 500 метров. И что теперь делать, непонятно: нужно либо выселять более тысячи жителей, либо переносить нефтебазу. Но ни лениновцы, ни владелец объекта уступать не желают.

«Терпеть издевательство над здоровьем жителей поселка нет больше сил», – заявили лениновцы и начали сбор подписей, чтобы принудить главу Крыма Сергея Аксенова принять экстренные меры: приостановить эксплуатацию сливо-наливной эстакады нефтебазы, провести служебное расследование в отношении бывшего и действующего глав поселений и привлечь обоих к ответственности «за нарушение конституционного права жителей Ленино – права на благоприятную окружающую среду».

Отметим, что лениновцы уже обращались и к Аксенову, и к депутатам Госдумы но тогда реакции не последовало.

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 12.09.19

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