МИД РФ отказался комментировать заявление главы ДНР о вхождении в состав России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась давать оценку заявлению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о главной цели республики – максимальной интеграции с Россией.

«Перед нами стоит одна задача – максимальная интеграция в российское пространство. В идеале – войти в состав России на правах федерального округа», – сказал сегодня Пушилин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на просьбу журналистов оценить слова главы ДНР Мария Захарова ответила сегодня на очередном брифинге.

По её словам, Москва чётко придерживается Минских соглашений, поэтому всё, что выходит за их рамки, не является предметом официальных комментариев.

«Россия, мне кажется, не должна оценивать все заявления, которые делаются, а они делаются ежедневно, учитывая остроту вопроса. Мы исходим из примата минских договоренностей, а там все зафиксировано», – подчеркнула Захарова.

Между тем, Денис Пушилин говорил также о том, что народ Донбасса после решения президента РФ об ускоренной выдаче российских паспортов жителям ЛДНР – «настроен оптимистично» и видит себя исключительно в единстве с народами России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.09.19

Зеленский не собирается встречаться с Путиным до «нормандского формата». / Киев: Расторжение договоров с Россией и СНГ будет продолжено. / Уникальный исторический памятник в Крыму, похоже, приговорили к смерти. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»