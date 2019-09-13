В Севастополе будут судить серийного педофила

Житель Севастополя обвиняется в серии половых преступлений в отношении несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю, установлено, что с октября 2012 года по август 2018 года севастополец знакомился на улице с мальчиками в возрасте до 14 лет, под различными предлогами приглашал их к себе домой, а также в автомобиль, где и совершал развратные и иные насильственные действия сексуального характера.

Всего известно об 15 эпизодах преступлений: 11 подпадают под пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, 4 – под часть 2 статьи 135 УК РФ – развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.09.19

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