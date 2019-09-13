Торгово-развлекательные комплексы Крыма опасны для посетителей – почти все

Практически все торговые центры на юге России не удовлетворяют требованиям пожарной безопасности. В первую очередь, это касается Крыма и Краснодарского края, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Пожарная обстановка в регионе остается сложной, подчеркнул он, а проведенные в ЮФО проверки выявили многочисленные нарушения установленных правил пожарной безопасности.

«Практически каждый второй проверенный объект массового пребывания людей и почти все торгово-развлекательные центры не соответствуют требованиям пожарной безопасности, – цитирует Патрушева «Интерфакс». – Наибольшее число нарушений выявлено в Краснодарском крае и Республике Крым».

Повышенное внимание к пожарной безопасности торгово-развлекательных центров начали уделять после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в марте 2018 года. При пожаре погибли 64 человека, из них – 41 ребенок. Огонь вспыхнул на четвертом этаже, где находились кинотеатр и детские игровые зоны. Следователи выяснили, что в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а систему оповещения после начала возгорания не активировал охранник. Как выяснилось, через полтора года после этих событий крымские ТРЦ так и не привели в соответствие с требованиями безопасности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.09.19

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