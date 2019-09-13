Аксенов и Жириновский отказались от мест в Госсовете Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский отказались от мандатов депутата Государственного совета РК. Соответствующее заявление Жириновского уже поступило в избирательную комиссию Крыма. Аксенов устно тоже известил о своем решении, письменный отказ ожидается в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму до сих пор используют устаревшую технологию «паровоза», когда список партии возглавляет какой-нибудь известный человек, в депутаты не собирающийся. Применение этой технологии говорит о том, что у партии нет ни достижений, ни ярких членов, и ее шансы на успех сомнительны.

Ставка на Аксенова, активно разъезжавшего накануне выборов по городам и весям, чтобы выслушать копившиеся годами жалобы на местных чиновников и коммунальщиков, позволила «Единой России» набрать хотя бы 54,7% и, в конечном итоге, получить 60 мандатов. Жириновский принес крымскому подразделению ЛДПР 10 мандатов (результат на выборах 16,84%). У коммунистов подходящих «паровозов» не нашлось, их результат – 8,22% и 5 мандатов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.09.19

Торгово-развлекательные комплексы Крыма опасны для посетителей – почти все. / В Севастополе будут судить серийного педофила. / В Россию в рамках обмена с Украиной вернулись четверо севастопольцев. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»