Росимущество купило вагоны для железнодорожных перевозок в Крым

Минтранс сообщил о приобретении подвижного состава для открытия железнодорожного сообщения между материковой Россией и Крымом.

Как уже сообщал «Новый День», поезда по Крымскому мосту планируется пустить в декабре текущего года. Первые составы должны пойти из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Начало массового движения поездов намечено на весну 2020 года.

Для организации перевозок Росимущество купило 166 пассажирских вагонов и 10 локомотивов, которые планируется передать ФГУП «Крымская железная дорога».

Составы будут формироваться из купейных и плацкартных вагонов современной комплектации – все они оснащены биотуалетами и системами кондиционирования воздуха.

В августе 2018 года заявлялось, что железнодорожным сообщением с Крымом свяжут 11 городов: Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Воркуту, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону и Челябинск. К декабрю план подкорректировали, сократив и изменив перечень городов: помимо двух столиц назывались Мурманск, Екатеринбург, Смоленск, Брянск и Кисловодск.

Актуальный на сентябрь 2019 года список направлений не озвучивается.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.09.19

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