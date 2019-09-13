Росимущество купило вагоны для железнодорожных перевозок в Крым

Минтранс сообщил о приобретении подвижного состава для открытия железнодорожного сообщения между материковой Россией и Крымом.
Как уже сообщал «Новый День», поезда по Крымскому мосту планируется пустить в декабре текущего года. Первые составы должны пойти из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь. Начало массового движения поездов намечено на весну 2020 года.
Для организации перевозок Росимущество купило 166 пассажирских вагонов и 10 локомотивов, которые планируется передать ФГУП «Крымская железная дорога».
Составы будут формироваться из купейных и плацкартных вагонов современной комплектации – все они оснащены биотуалетами и системами кондиционирования воздуха.
В августе 2018 года заявлялось, что железнодорожным сообщением с Крымом свяжут 11 городов: Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Воркуту, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону и Челябинск. К декабрю план подкорректировали, сократив и изменив перечень городов: помимо двух столиц назывались Мурманск, Екатеринбург, Смоленск, Брянск и Кисловодск.
Актуальный на сентябрь 2019 года список направлений не озвучивается.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 13.09.19
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