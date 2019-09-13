российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 сентября 2019, 16:13 мск

Новости Крым

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Зеленский собирается возвращать Крым невербальными методами

Украина будет бороться за Крым не только словами. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

«По поводу Крыма – самая сложная ситуация, – цитируют Зеленского украинские СМИ. – У меня не было встречи пока ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация у нас будет именно с возвращением Крыма. Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи».

Зеленский добавил, что крымский вопрос он хочет обсудить с президентом США, а возвращать Крым он собирается «не только словами». Чем еще – не уточнил.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.09.19

Росимущество купило вагоны для железнодорожных перевозок в Крым. / Аксенов и Жириновский отказались от мест в Госсовете Крыма. / Торгово-развлекательные комплексы Крыма опасны для посетителей – почти все. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,