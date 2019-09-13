Зеленский собирается возвращать Крым невербальными методами

Украина будет бороться за Крым не только словами. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

«По поводу Крыма – самая сложная ситуация, – цитируют Зеленского украинские СМИ. – У меня не было встречи пока ни в нормандском формате, ни с президентом РФ Владимиром Путиным. Самая сложная ситуация у нас будет именно с возвращением Крыма. Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи».

Зеленский добавил, что крымский вопрос он хочет обсудить с президентом США, а возвращать Крым он собирается «не только словами». Чем еще – не уточнил.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.09.19

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