Из-за бюрократических проволочек в севастопольский больнице умер пациент

В палате интенсивной терапии севастопольской больницы (филиал №2 горбольницы №1) умерла женщина.

Родственники погибшей считают, что причиной смерти стало отключение света.

«Здание находится в ремонте. Возможно, где-то перебои и были. Разберёмся, – сказал он. – Резервные источники (электроэнергии) во всех учреждениях предназначены в основном для обеспечения прежде всего операционной, реанимации – там, где невозможно отключение света в принципе: идёт оперативное вмешательство, или пациент находится на искусственной вентиляции (лёгких), и отключение света может повлечь за собой летальный исход», – цитирует «Новый Севастополь» и.о. директора городского департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.

По словам чиновника, в севастопольских учреждениях здравоохранения около 70 резервных источников питания, все они в рабочем состоянии.

Но конкретно у этой больницы нет реанимаций и операционных. Поэтому с генераторами там не торопились. Аукцион по закупке оборудования состоялся только 11 сентября.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.09.19

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