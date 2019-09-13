Из-за бюрократических проволочек в севастопольский больнице умер пациент

В палате интенсивной терапии севастопольской больницы (филиал №2 горбольницы №1) умерла женщина.
Родственники погибшей считают, что причиной смерти стало отключение света.
«Здание находится в ремонте. Возможно, где-то перебои и были. Разберёмся, – сказал он. – Резервные источники (электроэнергии) во всех учреждениях предназначены в основном для обеспечения прежде всего операционной, реанимации – там, где невозможно отключение света в принципе: идёт оперативное вмешательство, или пациент находится на искусственной вентиляции (лёгких), и отключение света может повлечь за собой летальный исход», – цитирует «Новый Севастополь» и.о. директора городского департамента здравоохранения Сергея Шеховцова.
По словам чиновника, в севастопольских учреждениях здравоохранения около 70 резервных источников питания, все они в рабочем состоянии.
Но конкретно у этой больницы нет реанимаций и операционных. Поэтому с генераторами там не торопились. Аукцион по закупке оборудования состоялся только 11 сентября.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 13.09.19
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