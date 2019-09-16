В Крыму вспомнили о дверных ручках барона Фредерикса

Экспозиция Ливадийского дворца-музея вскоре может пополниться неожиданными экспонатами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжением совмина Крыма на праве оперативного управления за Государственным автономным учреждением культуры Республики Крым «Ливадийский дворец – музей» закреплено движимое имущество. Список передаваемого имущества состоит из 263 пунктов.

В перечне – мебель, предметы интерьера. Кроме понятных нам буфетов, кресел и ковров передаются: подставка для цветов с мраморной столешницей, две «лампы настольные на 2 лампочки основание – камень, розовый металл», непонятного для нас назначения «Консоль инкрустированный дерев. с нижней плато с каменной столешницей птица 2,4*0,5»

Но среди закрепленного теперь за Ливадийским дворцом оказались и предметы, которые трудно представить в музейной экспозиции: книга «1000 футболистов» и три «ручки дверные желтого цвета».

На вопрос, откуда переберутся в музей эти предметы, один из погруженных в музейную тему крымских чиновников предположил: все это богатство хранилось в «Доме Фридерикса», и о нем просто забыли, когда объект присоединили к Ливадийскому дворцу-музею.

Поясним: Дом барона Фредерикса – министра Императорского Двора Российской империи – располагается в непосредственной близости от Ливадийского дворца. До 1917 года его официальное название – «министерский дом с квартирами фрейлин». Во время проведения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года в здании располагался коммуникационный центр и штаб по техническому обеспечению американской делегации. С 1954 по 2016 гг. здание находилось в ведении санатория «Ливадия » (корпус № 2). Сейчас в залах Дома Фредерикса располагаются временные выставки Ливадийского дворца-музея.

Как в эти экспозиции вписываются «1000 футболистов» и ручки дверные желтого цвета (три), не сообщается.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.09.19

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