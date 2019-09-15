Депутат Верховной Рады заявил о полном отсутствии механизмов для возвращения Крыма

В обозримом будущем у Киева не существует никаких реальных инструментов и механизмов, чтобы вернуть Крым в состав Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной Рады, бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Волошин.

«Я по состоянию на сегодня не вижу ни одного реалистичного механизма в обозримом будущем вернуть Крым. Российская Федерация принципиально не готова вести переговоры на этот счет.

А если страна даже не готова вести переговоры, мы можем делать какие угодно громкие заявления, но факт остается фактом. Не вижу механизмов... Не представляю», – заявил Волошин и добавил, что желание подавляющего большинства граждан России видеть Крым в составе РФ – является серьёзным правовым препятствием для возвращения полуострова в состав Украины.

«На это нет желания ни российского руководства, ни подавляющего большинства граждан РФ. Они считают, что они правы в этом вопросе. А мы считаем иначе. Это абсолютно правильно – у них своя позиция, у нас – своя», – заявил депутат Рады, но подчеркнул, что сам он «молит Бога», чтобы вернуть Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.09.19

Киев и США отменяют Минские соглашения: Донбасс не получит особый статус. / Европейское законодательство позволяет Газпрому не подписывать транзитный контракт с Украиной – эксперт ЕС. / Глава МВД Украины хвалится снайперами нацгвардии и не собирается прекращать войну. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»