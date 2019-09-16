В Крыму пожилой москвич сорвался со скал

В Крыму со скал сорвался пожилой москвич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 14 сентября: мужчина отправился покорять гору Сокол и пропал. В 18:00 в субботу его знакомые обратились в службу спасения.

Спасатели обследовали туристическую тропу горы Сокол, однако мужчину не нашли. Поиски были прекращены с наступлением темноты и возобновлены утром следующего дня. Пострадавшего нашли в 9:15 в воскресенье.

«Пострадавшего, жителя города Москвы 1947 года рождения, обнаружили с многочисленными переломами в ущелье Шайтан-Дере на средней площадке в ложбине глубиной около 8 метров. Спасатели уложили мужчину на носилки с вакуумным матрасом и наложили ему воротник Шанца. По установленной переправе пострадавшего эвакуировали с труднодоступного места и передали медикам для дальнейшей госпитализации», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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