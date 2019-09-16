Чиновники Севастополя на урну готовы потратить больше месячной зарплаты горожанина

В Севастополе пытались купить урны по цене, превышающей среднюю месячную зарплату горожанина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП «Парки и скверы» объявило конкурс на закупку малых архитектурных форм для городских зеленых зон. Объявление было размещено на сайте госзакупок 13 сентября.

Планировалось приобрести 100 урн по первоначальной цене 32 тысячи 660 рублей за штуку. В эту цену входит каркас из металлического профиля сечением 20х20 мм и 20х40 мм, обшитый листовой сталью толщиной 2 мм, а также бак трапециевидной формы, выполненный из листовой оцинкованной стали 2 мм, который вставляется в урну. На приобретение таких конструкций из городского бюджета собирались потратить 3 млн 266 тыс рублей.

Однако для того, чтобы урны приобрели законченный вид, к ним необходимы декоративные вставки – по 4 штуки на каждую: 2 вставки – литое панно и 2 деревянные (из сосны класса «экстра»). За каждую вставку, которых почему-то должно быть 300 штук, готовы заплатить около 1,5 тысяч рублей (всего – 446 тыс 301 рубль).

Фото из техзадания закупки

На данный момент, сделку отменили. Но дело в том, что для сохранения единообразия в оформлении парков и скверов, нужны именно такие урны, ведь 2 года назад Севастополь уже покупал подобные мусоросборники – у исправительной колонии №10 Ростовской области. Тогда каждая урна в полной комплектации обошлась бюджету в 18,22 тыс рублей, то есть в 2 раза дешевле, чем сейчас, сообщает ForPost.

Что теперь будут делать «Парки и скверы», непонятно: то ли жертвовать единообразием, то ли искать поставщика, согласного сделать те же урны, но дешевле, чем колония, имеющая солидные экономические преференции.

Кстати, недавно ГУП «Парки и скверы» собирались купить 10 биотуалетов по 4,5 млн за шт, но эта сделка тоже не состоялась.

Добавим, что по итогам 1 полугодия месячная зарплата среднестатистического горожанина составила в Севастополе 32,6 тыс рублей.

Севастополь, Илья Пелехов

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