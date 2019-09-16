В Севастополе в очередной раз не смогли открыть школу в Казачьей бухте

В Севастополе в очередной раз не смогли открыть новый корпус школы в Казачьей бухте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», школа должна была принять учеников 1 сентября, но к этому времени не успели сделать пожарную сигнализацию и лифты. Поэтому открытие перенесли на 16 сентября, а врио губернатора Михаил Развожаев взял ход работ на личный контроль. Но это не помогло.

Сегодня школу снова не смогли открыть: на этот раз не успели расставить мебель. Завод-изготовитель должен был поставить столы, стулья, шкафы еще в августе, но все необходимое привезли только 15 сентября. При этом часть придется вернуть на завод: мебель оказалась разнокалиберной, часть не соответствует заявленному по внешнему виду.

К поставщику собираются применить штрафные санкции, а если он еще раз затянет поставку – внести в черный список.

Севастополь, Илья Пелехов

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