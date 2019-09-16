Юные крымчане рискуют провалиться в канализацию и замерзнуть в туалете детского учреждения

Жители Алупки возмущены тем, что чиновники игнорируют проблему туалета в городском Центре детско-юношеского технического творчества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», туалет детского учреждения дополнительного образования размешается не в основном здании, а в отдельном строении 1911 года.

Вопрос о ремонте туалета поднимался неоднократно.

В конце 2018 года проблему озвучивали на совещаниях с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Симферополе и Ялте.

«Мы получили ответ: работы начнутся в феврале 2019 года, – говорят жители Алупки. – Сегодня середина сентябрь, туалет так и не готов к началу учебного сезона».

Горожане сняли видео о детском туалете и выложили в соцсетях.

«Мы видим, как правительство Крыма и России открывает мосты, трассы, электростанции, – говорят авторы видео. – А что в это время делают власти Ялты? Замглавы администрации по культуре и образованию Елена Переверзина работает в мэрии с 1995 года. Ваши дети ходят в такой туалет? Вы сами ходите в такой туалет? Почему наши дети должны ходить в такой туалет?

Или вы опять не видите и не слышите? Кто должен сделать этот туалет или перевести его в здание? На дворе 2019 год».

Возможно, что шум в соцсетях все-таки докатился до мэрии. В выходные на месте побывали представители управления образования Ялты.

«Сделали просчеты туалетов для дальнейшей реконструкции, – рассказали жители Алупки. – Возможно, если администрация Ялты найдет в бюджете деньги, то до декабря будет новый туалет». Ключевая фраза – «если администрация найдет деньги».

Алупка, Лиана Макоба

Алупка. Другие новости 16.09.19

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