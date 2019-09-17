Арбитражный трибунал в Гааге рассмотрит доводы России об активах Приватбанка в Крыму

Международный арбитражный трибунал в Гааге рассмотрит доводы России о незаконном приобретении Приватбанком активов в Крыму. Об этом заявили в Министерстве юстиции РФ.

«Арбитры разрешили представить доказательства, что банк, находившийся под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, являлся незаконным владельцем имущества, которое, по утверждениям истца, было экспроприировано», – подчеркивают в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре 2014 года Госсовет РК национализировал имущество Приватбанка на территории республики. Банк обратился в международный арбитражный суд, заявив о нарушении соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

К рассмотрению иска приступили в апреле 2015 года. В прошлую пятницу Приватбанк сообщил, что постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала России в требовании пересмотреть вопросы юрисдикции и нарушения обязательств по иску.

В Минюсте называют эту информацию недостоверной. Россия заявила в арбитраже, что банк и контролировавшие его лица с целью получения активов неоднократно нарушали закон, в том числе прибегали к коррупции, и Приватбанк скрыл эти сведения.

«После того, как Российская Федерация сообщила о них, трибунал подтвердил, что заслушает стороны по этому вопросу одновременно с возражениями государства по размеру убытков банка», – цитирует представителей Минюста ТАСС.

Кроме того, Россия оспаривает в государственном суде Нидерландов решение международного арбитражного трибунала, признавшего юрисдикцию рассматривать иск банка. В Минюсте утверждают: если трибунал согласиться с доводами России, Приватбанку может быть полностью отказано в иске.

Гаага, Игорь Юров

Гаага. Другие новости 17.09.19

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