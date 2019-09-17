Крымчане стремительно влезают в долги

Крым и Севастополь лидируют в России по росту долговой нагрузки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике: три четверти субъектов РФ превысили пиковые показатели 2013-2014 годов по закредитованности населения. Больше всего кредитный портфель вырос в Крыму и Севастополе. В середине 2019 года темпы роста розничного кредитования замедлились, несмотря на смягчение ценовых условий на фоне уменьшения инфляционных ожиданий, замедления инфляции и снижения ключевой ставки Банка России, отмечается в докладе. Специалисты объясняют это высокой долговой нагрузкой.

Например, в Крыму кредитный портфель физлиц вырос на 65%, в Севастополе – на 81%. В Центробанке это объясняют «догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах».

В целом, по данным ЦБ, с учетом всех займов общая долговая нагрузка населения РФ за первое полугодие увеличилась с 9,9% до 10,4%, что соответствует пику 2014 года. Однако, подчеркивают в Центробанке, значение показателя является заниженным, поскольку учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.

В конце августа Министерство экономического развития опубликовало прогноз, в соответствии с которым рост потребкредитования в 2019 году составит примерно 20%, а в 2020-м резко замедлится до 4%, напоминает РБК. Глава ведомства Максим Орешкин при этом предупреждал о рисках кредитного пузыря и рецессии из-за ускоренной выдачи кредитов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала министра, заявив: возможности, что рост потребкредитования замедлится до 4%, Центробанк не видит. «Ипотека, мы считаем, будет расти около 20%, а потребительское кредитование – около 10%. Оно снизится под влиянием прежде всего наших макропруденциальных мер», – считает глава регулятора.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.19

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