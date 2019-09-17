Профессор Меркель: аннексии Крыма не было

В Германии предложили отказаться от термина «аннексия» в отношении Крыма: профессор уголовного права и философии Гамбургского университета Райнхард Меркель заявил, что события в 2014 году не подпадают под это определение.

«В международном праве «аннексия» означает насильственное присвоение земли против воли государства, которому она принадлежит, через другое государство. Это абстрактное определение предоставляет пространство для всевозможных вводящих в заблуждение интерпретаций, – отмечает Меркель. – Из одного из них, по-видимому, вытекает стигма международного права, которую Запад в настоящее время навязывает действиям России и в которой он вызывает собственное негодование.

Но это пропаганда. То, что произошло в Крыму, было чем-то другим: отделение, провозглашение государственной независимости, подтвержденное референдумом, одобрившим отделение от Украины. За ним последовала заявка на членство в Российской Федерации, которую Москва приняла. Отделение, референдум и присоединение исключают возможность аннексии, даже если все три противоречат нормам международного права».

«Россия аннексировала Крым? Нет.

Был ли референдум в Крыму и его отделение от Украины нарушением международного права? Нет.

Так они были правы? Нет, потому что они нарушили украинскую конституцию (но это не вопрос международного права).

Но разве России не пришлось бы противостоять присоединению Крыма из-за этой неконституционности? Нет, потому что украинская конституция не связывает Россию.

Было ли это действие в соответствии с международным правом? Нет. В любом случае, военное присутствие России в Крыму за пределами ее аренды там противоречило нормам международного права.

Не следует ли из этого, что отделение Крыма, которое стало возможным благодаря этому военному присутствию, было недействительным и, следовательно, их последующее присоединение к России является не чем иным, как замаскированной аннексией? Нет» – цитирует профессора Infosperber.

Меркель заявляет: то, что произошло в Крыму, следует считать сецессией (лат. secessio «уход» от secedo «ухожу») – выход из состава государства какой-либо его части, антоним аннексии – прим. НД). По мнению ученого, разница между понятиями «аннексия» и «сецессия» соответствует разнице между словами «забрать» и «принять».

Гамбург, Игорь Юров

Гамбург. Другие новости 17.09.19

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