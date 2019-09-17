В Крым под видом чая везли тонны нелегального спирта

В Крыму пресекли деятельность группировки бутлегеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, в начале сентября в Симферополе задержали грузовик, следовавший из Краснодарского края, в грузовой автомобиль, в котором под видом чая перевозили свыше 7 тонн этилового спирта. Через несколько дней грузовой автомобиль с партией фальсифицированной водки остановили в Джанкое: изъято несколько тысяч бутылок фальсифицированной водки и 1,5 тонн этилового спирта.

В ходе следствия был обнаружен склад с контрафактной спиртосодержащей продукцией, изъято несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки «Нефть», «Морошка», коньяка «Дербент», «Кенигсберг», «Лезгинка» без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонн этилового спирта.

Сейчас ФСБ выявляет лиц, причастных к непосредственному незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.19

Тавриде – нет, полномочия главы – подрезать: в Крыму начал работу новый Госсовет. / Профессор Меркель: аннексии Крыма не было. / Крымчане стремительно влезают в долги. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»