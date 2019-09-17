Лето закончится завтра: в Крыму резко похолодает

В Крыму ожидается резкое похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к полуострову приближается холодный фронт, который принесет ветреную погоду и понижение температуры до осенних значений.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта 18-22 сентября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, 19-22 сентября понижение температуры воздуха на 8-10 градусов: днём 15-20 градусов, ночью 4-9 градусов, на побережье 10-13 градусов», – сообщили в ГУ МЧС РФ по РК.

Среда, 18 сентября, обещает быть еще по-летнему теплой – до +26 градусов днем. Но уже в четверг, 19 сентября, в большинстве регионов Крыма похолодает до +19 (ночью – +10 – +15), а к воскресенью, 22 сентября, – до +16 (днем). На следующей неделе немного потеплеет, но к очередным выходным столбики термометров могут снова упасть – до +14.

А октябрь начнется с дождей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.19

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