В Москве встретили в штыки «формулу Зеленского»

Кабинет Владимира Зеленского продолжает саботировать Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Госдуме и Совете Федерации.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев намерен в кратчайшие сроки прекратить войну на востоке страны применяя «формулу Зеленского», которая преполагает ряд «радикальных мер».

«Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», – заявил Пристайко, не уточняя детали нового плана.

Предложение Пристайко резко раскритиковал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Формула Зеленского» с угрозами каких-то «новых радикальных мер» не очень хорошее начало разговора с ДНР и ЛНР и точно далеко не лучший пролог для нового саммита в нормандском формате.

Единственная «формула» установления мира на Донбассе – это прекращение саботажа Киевом выполнения Минских соглашений. Альтернативы им нет. И чем быстрее это уяснят на Банковой улице, тем быстрее закончится братоубийственная война на юго-востоке Украины», – подчеркнул депутат Госдумы.

В свою очередь, член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что не существует никакой «формулы Зеленского» для прекращения войны в Донбассе.

«Никакой «формулы Зеленского» для решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, которые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался – до поражения на выборах. Обреченный путь», – заключил Пушков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.19

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