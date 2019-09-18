Крымские организации инвалидов безвозмездно получат землю

Общероссийские организации инвалидов в Крыму и Севастополе могут безвозмездно получить земельные участки, на которых находятся здания этих организаций. Соответствующая инициатива уже принята в первом чтении, а 18 сентября проект обсудят на заседании Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобный принцип действует в материковой России с 2005 года. В Крыму предлагается передать безвозмездно в собственность общероссийским общественным организациям инвалидов и предприятиям, ими учрежденным, те участки, которые они занимали на 1 января 2019 года.

Участки, о которых идет речь, до 2014 года находились на праве бессрочного безвозмездного пользования у предприятий Украинского товарищества слепых и Украинского товарищества глухих, уточняет Парламентская газета.

После присоединения Крыма к России имущество этих организаций передано в собственность Всероссийскому обществу слепых и Всероссийскому обществу глухих в качестве имущественного взноса Российской Федерации. При этом земельные участки, на которых расположено указанное имущество, не были переданы в собственность общероссийским общественным организациям инвалидов из-за отсутствия правового механизма.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.09.19

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