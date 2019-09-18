В Чехии задумались об инвестициях в Крым

Чехи задумались об инвестициях в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался во время очередного визита граждан Чехии на полуостров в начале текущей недели. В делегацию вошли представители торговой палаты города Усти-над-Лабем, общественные деятели и члены Чешского союза борцов за свободу.

В первую очередь, гостей интересует сфера туризма: представители делегации отметили, что чешские предприниматели и общественники рассматривают вопрос инвестирования в строительство и реконструкцию крымских гостиниц. Был поднят вопрос и об организации туристических поездок. В частности, их заинтересовала Евпатория – как детский курорт.

Были отмечены и другие климатические, культурно-исторические и туристические преимущества полуострова. Чехи заявили, что после встреч с представителями крымского турбизнеса намерены организовать обмен опытом между республиками, так как с обеих сторон есть определенные специалитеты, которые заинтересуют туристов.

Добавим, что на протест Украины по поводу этого визита представитель МИД Чехии Зузана Штихова ответила, что граждане Чехии посетили полуостров в частном порядке, не нарушив законодательство своей страны.

Симферополь, Лиана Макоба

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